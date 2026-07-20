Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2026 JUDICIALES

La Justicia le puso plazo a Milei y ordenó reparar un tramo crítico de la Ruta 3

La Cámara Federal de Mar del Plata revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Estado nacional y a Corredores Viales adoptar medidas inmediatas de seguridad entre Azul y Cacharí. Tendrán 120 días para ejecutar trabajos bajo supervisión judicial.

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