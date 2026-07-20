Centros de esquí: expectativa por nuevas nevadas ante el pico de la temporada

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La temporada invernal en la Patagonia ingresó en su período de mayor actividad con el comienzo de las vacaciones de invierno para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, principal mercado emisor de turistas hacia los destinos de nieve. Los centros de esquí de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz llegan a esta etapa con escenarios diferentes, pero todos en funcionamiento y con expectativas favorables tras las nevadas registradas durante la primera quincena de julio.
El desarrollo de la temporada estuvo condicionado desde el inicio por la escasez de nieve natural. Durante las primeras semanas del invierno varios complejos debieron retrasar sus aperturas o habilitar únicamente sectores reducidos. Sin embargo, la intensa ola polar de fines de junio y comienzos de julio permitió sostener la producción de nieve técnica durante varios días consecutivos, generando una base que luego fue reforzada por las precipitaciones registradas en la cordillera.
En los últimos días, un nuevo sistema meteorológico aportó lluvias, nevadas y bajas temperaturas sobre gran parte del oeste patagónico. Si bien estas condiciones obligaron a realizar controles permanentes sobre la seguridad de las pistas y el riesgo de aludes, también mejoraron el estado del manto níveo de cara a las semanas de mayor demanda turística.
En Bariloche Río Negro, el Cerro Catedral atraviesa una recuperación progresiva luego de un comienzo condicionado por la falta de nieve. El complejo más grande del país abrió inicialmente con sectores limitados gracias a la nieve artificial y, con las nevadas de julio, fue ampliando la cantidad de pistas y medios de elevación disponibles. Aunque todavía no opera con la totalidad de su superficie habilitada, llega al receso invernal con una actividad creciente y una alta ocupación turística en Bariloche.
Neuquén concentra la oferta más diversa de la región. Chapelco, en San Martín de los Andes, logró normalizar gradualmente su funcionamiento tras una apertura parcial y actualmente opera con un tercio de su infraestructura habilitada. Este año incorporó una nueva telecabina, renovó equipamiento y estableció el uso obligatorio de casco para todas las actividades sobre nieve.
En Villa La Angostura, Cerro Bayo presenta uno de los panoramas más estables del invierno. Las últimas nevadas permitieron mantener habilitadas las principales pistas y medios de elevación, mientras continúa recibiendo un importante flujo de visitantes nacionales y extranjeros. La oferta se complementa con actividades recreativas para quienes no practican esquí, como tubing, caminatas con raquetas y espacios gastronómicos de montaña.
También en Neuquén, Caviahue mantiene su perfil orientado al turismo familiar, mientras que Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, continúa destacándose como una de las alternativas más accesibles de la Patagonia, con tarifas considerablemente inferiores a las de los grandes centros comerciales.
En Chubut, La Hoya vuelve a apoyarse en una de sus principales fortalezas: la calidad de su nieve seca, favorecida por la orientación sur de la montaña. El complejo de Esquel continúa habilitando sectores de manera progresiva y este invierno incorporó un sistema propio para la prevención de aludes mediante detonaciones controladas, una herramienta que busca reforzar la seguridad operativa durante toda la temporada.
Santa Cruz mantiene una oferta de menor escala, encabezada por el centro invernal Valdelén, ubicado en cercanías de Río Turbio. El complejo ofrece esquí alpino, esquí de fondo, caminatas con raquetas y actividades recreativas, posicionándose como una alternativa para residentes y turistas que buscan opciones más económicas dentro de la provincia. A esto se suma el parque de nieve de la Hoya del Chingue, en El Calafate, orientado principalmente al turismo recreativo.
El movimiento turístico acompaña la mejora de las condiciones climáticas. Bariloche continúa liderando la demanda con altos niveles de ocupación hotelera, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y otras localidades cordilleranas también registran un importante flujo de visitantes. Operadores turísticos coinciden en que muchas reservas se concretaron sobre la fecha, influenciadas por la evolución de las nevadas y por el desarrollo del Mundial de fútbol.
Las proyecciones para las próximas semanas son alentadoras. Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones níveas sobre la cordillera, lo que permitiría ampliar aún más la superficie esquiable en varios complejos. Con ese panorama, los centros de esquí patagónicos buscan consolidar una temporada que comenzó con incertidumbre, pero que llega a su tramo más intenso con mejores condiciones de nieve y un fuerte impulso del turismo nacional.