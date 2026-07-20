Volver | La Tecla Nacionales 20 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Centros de esquí: expectativa por nuevas nevadas ante el pico de la temporada

Se espera que mejoren las condiciones en los principales centros de esquí de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que ingresan en las semanas de mayor actividad turística por el receso invernal

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