El delito no da tregua y los vecinos de La Plata preparan una protesta masiva
Asambleas barriales convocaron a un "alarmazo" el 31 de julio para denunciar la escalada de la inseguridad y reclamar una respuesta efectiva de las autoridades ante una situación que califican de insostenible.
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Las asambleas vecinales de distintos barrios de La Plata convocaron para el próximo 31 de julio a las 21 a un "alarmazo", acompañado por cacerolazos, bocinazos y un apagón simbólico, como forma de protesta por la creciente inseguridad. La iniciativa surgió de referentes barriales de Los Hornos, Tolosa, Villa Elvira, Villa Elisa, Barrio Mondongo y otras localidades que aseguran que los hechos delictivos se multiplican mientras las autoridades no ofrecen respuestas.
En diálogo con Desconfiados, Daniel Arripe, integrante de la Asamblea Vecinal de Los Hornos, explicó que la convocatoria nació a partir del trabajo conjunto que realizan vecinos de distintos barrios. "Todos los días tenemos robos en todas las localidades. Hace un año y medio que las autoridades no dan la cara", afirmó. Según indicó, esa situación los llevó a organizar una medida que pudiera ser acompañada por la mayor cantidad de personas posible.
El referente barrial señaló que la protesta fue pensada para que cada vecino pueda participar de acuerdo con sus posibilidades. "Si tenés alarma vecinal, hacela sonar; si no, tocá la bocina del auto; si no, golpeá una cacerola; y si tampoco podés hacer ruido, apagá la luz", explicó. "Lo que buscamos es que nadie se quede afuera de la convocatoria", agregó.
Arripe también contó que los referentes barriales mantienen un grupo de WhatsApp donde diariamente comparten denuncias, videos y reportes sobre hechos de inseguridad. "Todo el mundo, todo el día está protestando por las cosas que pasan. Hay vecinos que suben videos de lo que ocurrió el día anterior o de lo que les pasó a ellos mismos. De ahí surge la idea de organizar esta protesta", sostuvo.
Además, recordó que en 2024 realizaron una protesta similar que, según dijo, generó una reacción de las autoridades. Sin embargo, remarcó que los vecinos continúan afrontando la problemática con recursos propios. "Nosotros somos vecinos comunes y corrientes, no somos políticos ni tenemos partidos detrás. Las cámaras de seguridad las pagamos nosotros porque las que nos prometió el municipio hace más de un año y medio todavía no aparecieron", cuestionó.
La convocatoria quedó fijada para el 31 de julio a las 21, cuando durante algunos minutos los organizadores invitan a hacer sonar alarmas, bocinas o cacerolas, o bien apagar las luces de las viviendas. "Por cuatro, cinco o seis minutos, por el tiempo que puedas, hacé sonar la alarma, la bocina o una cacerola; y si no tenés nada de eso, apagá la luz", convocó Arripe.