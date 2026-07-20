Volver | La Tecla Nacionales 20 de julio de 2026 CAMBIOS

El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT

La nueva norma amplía la base de cálculo de las cuotas solidarias y excluye determinados aportes patronales del límite del 2%, tras negociaciones entre el Gobierno y la central obrera.

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