Apps
Lunes, 20 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
RECONOCIMIENTO

Senadora massista propone declarar ciudadanos ilustres de la Provincia a la Scaloneta

En el proyecto, Malena Galmarini destaca que los jugadores de la Selección “le mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas”. Y explicó que “fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo”.

Senadora massista propone declarar ciudadanos ilustres de la Provincia a la Scaloneta
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La senadora bonaerense Malena Galmarini (Fuerza Patria) anunció la presentación de un proyecto para declarar ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a los integrantes de la Selección Argentina nacidos en territorio bonaerense, en reconocimiento a la representación que realizaron del país dentro y fuera de la cancha.

Asimismo, invitó al Congreso de la Nación y a las legislaturas provinciales a impulsar iniciativas similares para distinguir a todos los jugadores del seleccionado nacional.

“No fueron protagonistas solo de una gesta deportiva. Fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo. Fueron quienes les mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas”, expresó la referente del Frente Renovador.

La legisladora sostuvo que el homenaje busca reconocer no solo el logro deportivo, sino también los valores que el equipo transmitió y el profundo significado que tuvo su desempeño para millones de argentinos.En ese sentido, explicó que la iniciativa será presentada en el Senado bonaerense para reconocer a los futbolistas nacidos en la Provincia y convocó a que el Congreso Nacional y las demás provincias hagan lo propio con los integrantes del plantel vinculados a sus respectivos distritos.

“Proponemos que los integrantes de la Selección Argentina sean declarados ciudadanos ilustres de nuestro país. Desde el Senado bonaerense, lo haremos con los nacidos en esta Provincia. Invitamos a las otras provincias y al Congreso Nacional a que hagan lo mismo. Es lo mínimo que se merecen quienes nos representaron con orgullo y dignidad ante el mundo”, afirmó.

Para Galmarini, el reconocimiento trasciende el resultado deportivo y constituye un homenaje a quienes representaron a la Argentina con compromiso, identidad y sentido de pertenencia, llevando al escenario internacional un mensaje que volvió a poner en valor la causa Malvinas como una política de Estado y un símbolo de unidad nacional.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

Comercio exterior: dos realidades distintas para los números nacionales y bonaerenses

El desempeño del comercio exterior argentino contrastó con la evolución de las exportaciones bonaerenses, donde el crecimiento estuvo impulsado por combustibles y productos primarios, en detrimento de las manufacturas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Wanda Nara abandonó la final del Mundial 2026 tras un robo en su casa

Famosas que se convirtieron en madres después de los 40 años

Con la firma de Santilli, Scioli fue redesignado como funcionario nacional de Milei

Sin Messi en el chárter de regreso, se enfría el asueto y refuerzan el operativo de seguridad

La Justicia le puso plazo a Milei y ordenó reparar un tramo crítico de la Ruta 3

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET