“Una vez más logramos unirnos como país”: la carta de Messi tras la derrota en el Mundial
La figura de Argentina en el último mundial dirigió unas palabras al pueblo argentino tras la derrota ante España. Valoró la entrega de la Scaloneta, que le permitió dar vuelta resultados adversos, y confesó que "el dolor es muy grande".
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La derrota de la Selección argentina de fútbol ante España en la final del Mundial dejó huella entre los integrantes de la Scaloneta, algunos de los cuales viajan de regreso a nuestro país. Otros, en cambio, volarán hacia los países en los que juegan actualmente.
El fin de la cita internacional marcó, para muchos, la despedida de Lionel Messi de este tipo de competencias, en las que sorprendió al mundo al convertir 8 goles, además de varias asistencias y jugar la mayor parte de los partidos.
El jugador del Inter de Miami dirigió una carta abierta al pueblo argentino, en la que señala: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno”.
Al respecto, valoró “los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.
“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, sostuvo dejando una última frase para reconocer el campeonato de España: “También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.