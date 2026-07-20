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La Scaloneta en 2030, ¿cuántos años tendrán los cracks del actual plantel?

Muchos de los "pibes" de esta Selección representarán la experiencia en el próximo Mundial. Quiénes son los que quedarían afuera

La Scaloneta en 2030, ¿cuántos años tendrán los cracks del actual plantel?
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Mientras la Selección Argentina regresa hoy al país tras la final del Mundial 2026, muchos ya miran de reojo al próximo ciclo: el Mundial 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Sudamérica. La pregunta del millón para los hinchas es: ¿en qué condiciones llegarán los referentes de esta Scaloneta que nos volvió a poner en una final?

La mayoría del plantel actual ya no será tan “pibe” dentro de cuatro años. 

Los que pelearán por una plaza: los “veteranos”

Lionel Messi (hoy 39): Tendrá 43 años. El capitán ya avisó que este fue su último Mundial. ¿Habrá milagro bisabuelo? Difícil, pero nunca digas nunca con Leo.
Emiliano “Dibu” Martínez (hoy 34): 38 años. El arquero del momento podría seguir siendo titular si mantiene el nivel.
Nicolás Otamendi (hoy 38): 42 años. El “General” sería un caso de longevidad extrema.
Nicolás Tagliafico: Actualmente tiene 33 años. En 2030 tendrá 37 años.

Los que llegarán en la “madurez” 

Cristian “Cuti” Romero (hoy 28): 32 años.  En pleno pico.
Lisandro Martínez (hoy 28): 32 años.
Rodrigo De Paul (hoy 32): 36 años.
Leandro Paredes (hoy 32): 36 años.
Giovani Lo Celso (hoy 30): 34 años.
Exequiel Palacios (hoy 27): 31 años. Uno de los que mejor perfil tendría.
Julián Álvarez (hoy 26): 30 años.  La “Araña” llegaría en la cima.

Los pibes que serán los nuevos referentes 

Enzo Fernández (hoy 25): 29 años . Probable capitán post-Messi.
Alexis Mac Allister (hoy 27): 31 años.
Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (hoy 28): 32 años.
Nicolás González (hoy 27): 31 años.
Giuliano Simeone “Cholito”: actualmente tiene 22 años. Lkegará con 26 años.
Valentín Barco, Nico Paz, Thiago Almada y compañía: estarán entre 26 y 30 años,  la nueva espina dorsal.

En 2030 la base de campeones del 2022 ya tendrá entre 32 y 38 años. Habrá que renovar sí o sí. Los “pibes” de hoy (Enzo, Mac Allister, Julián, Cuti, Licha) serán los experimentados del equipo, y la camada 2005-2008 tomará las riendas.

 

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