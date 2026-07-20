La Scaloneta en 2030, ¿cuántos años tendrán los cracks del actual plantel?

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Mientras la Selección Argentina regresa hoy al país tras la final del Mundial 2026, muchos ya miran de reojo al próximo ciclo: el Mundial 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Sudamérica. La pregunta del millón para los hinchas es: ¿en qué condiciones llegarán los referentes de esta Scaloneta que nos volvió a poner en una final?
La mayoría del plantel actual ya no será tan “pibe” dentro de cuatro años.
Los que pelearán por una plaza: los “veteranos”
Lionel Messi (hoy 39): Tendrá 43 años. El capitán ya avisó que este fue su último Mundial. ¿Habrá milagro bisabuelo? Difícil, pero nunca digas nunca con Leo. Emiliano “Dibu” Martínez (hoy 34): 38 años. El arquero del momento podría seguir siendo titular si mantiene el nivel. Nicolás Otamendi (hoy 38): 42 años. El “General” sería un caso de longevidad extrema. Nicolás Tagliafico: Actualmente tiene 33 años. En 2030 tendrá 37 años.
Los que llegarán en la “madurez”
Cristian “Cuti” Romero (hoy 28): 32 años. En pleno pico. Lisandro Martínez (hoy 28): 32 años. Rodrigo De Paul (hoy 32): 36 años. Leandro Paredes (hoy 32): 36 años. Giovani Lo Celso (hoy 30): 34 años. Exequiel Palacios (hoy 27): 31 años. Uno de los que mejor perfil tendría. Julián Álvarez (hoy 26): 30 años. La “Araña” llegaría en la cima.
Los pibes que serán los nuevos referentes
Enzo Fernández (hoy 25): 29 años . Probable capitán post-Messi. Alexis Mac Allister (hoy 27): 31 años. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (hoy 28): 32 años. Nicolás González (hoy 27): 31 años. Giuliano Simeone “Cholito”: actualmente tiene 22 años. Lkegará con 26 años. Valentín Barco, Nico Paz, Thiago Almada y compañía: estarán entre 26 y 30 años, la nueva espina dorsal.
En 2030 la base de campeones del 2022 ya tendrá entre 32 y 38 años. Habrá que renovar sí o sí. Los “pibes” de hoy (Enzo, Mac Allister, Julián, Cuti, Licha) serán los experimentados del equipo, y la camada 2005-2008 tomará las riendas.