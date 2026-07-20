Volver | La Tecla Nacionales 20 de julio de 2026 NO TAN PIBES

La Scaloneta en 2030, ¿cuántos años tendrán los cracks del actual plantel?

Muchos de los "pibes" de esta Selección representarán la experiencia en el próximo Mundial. Quiénes son los que quedarían afuera

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