Volver | La Tecla Photoshop 20 de julio de 2026 DRAMATICO

Susana Giménez fue operada de urgencia

La conductora de 82 años fue intervenida quirúrgicamente tras agravarse su cuadro de salud poco después de regresar de Estados Unidos. Estuvo internada varios días en el Hospital Italiano

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