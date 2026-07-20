Susana Giménez fue operada de urgencia

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La preocupación por la salud de Susana Giménez se hizo pública este fin de semana, luego de que se confirmara que la diva del espectáculo argentino atravesó un complicado episodio que la obligó a pasar por el quirófano de manera inesperada.
Sucede que la conductora había regresado recientemente al país tras haber estado varios días en Miami, donde siguió de cerca las instancias finales del Mundial 2026. Poco tiempo después de aterrizar en Argentina, su cuadro clínico empeoró notablemente debido a los fuertes dolores que le generaba una hernia de disco, lo que derivó en su internación de urgencia en el Hospital Italiano.
La artista permaneció varios días internada en ese centro de salud, donde finalmente fue sometida a una operación para resolver el problema que la aquejaba. La intervención se realizó de forma exitosa y, tras la cirugía, los médicos decidieron darle el alta médica de forma reciente.
Aunque ya se encuentra en su casa, Susana Giménez deberá guardar reposo durante los próximos días para completar su recuperación. Las primeras horas posteriores a la operación no fueron sencillas, ya que es habitual que este tipo de cirugías de columna generen molestias y dolor durante el postoperatorio inmediato.
El entorno de la conductora transmitió tranquilidad respecto a su estado actual y aseguró que la evolución es favorable. Por el momento, se encuentra descansando y siguiendo las indicaciones médicas para una pronta mejoría.