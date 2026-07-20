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Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutando la final del Mundial

El actor argentino Ricardo “Chino” Darín, su pareja, la española Úrsula Corberó y su hijo Dante publicaron una imagen familiar mientras se preparaban para ver el gran y último partido

Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutando la final del MundialChino Darín y Úrsula Corberó disfrutando la final del Mundial
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El actor Ricardo “Chino” Darín compartió una foto junto a Úrsula Corberó y su hijo Dante durante el partido entre Argentina y España  en la final del Mundial 2026.

En la imagen familiar , Darín aparece con la camiseta albiceleste sosteniendo a su hijo, mientras Corberó luce los colores españoles. 

Asimismo, vale mencionar que al finalizar el partido, el actor publicó un mensaje en el que reconoció el buen Mundial de España y agradeció la garra y la pasión demostrada por la Selección Argentina, a pesar de la derrota.

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