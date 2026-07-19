Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 ARGENTINA VS. ESPAñA

Un historial en tablas que busca dueño en la gran final

Argentina y España llegan a la final del Mundial 2026 con un historial completamente equilibrado. Después de más de 70 años de enfrentamientos, por primera vez definirán el máximo título del fútbol.

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