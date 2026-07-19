Un historial en tablas que busca dueño en la gran final

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De cara a una nueva definición mundialista, Argentina y España volverán a verse las caras en un partido que sumará un nuevo capítulo a un historial que comenzó hace más de siete décadas y que se caracteriza por una marcada paridad. Hasta el momento disputaron 14 encuentros, con seis victorias para cada seleccionado y dos empates.
El primer antecedente se remonta al 6 de diciembre de 1952, cuando la Selección Argentina se impuso por 1-0 en Madrid gracias a un gol de Ricardo Infante. Un año más tarde volvió a vencer a los españoles, esta vez en el estadio Monumental, mientras que en 1960 consiguió un nuevo triunfo por 2-0 en Buenos Aires. La primera victoria de la Furia Roja en el historial se concretó un año después en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde España ganó 2-0.
El único enfrentamiento mundialista entre ambos se produjo durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo derrotó 2-1 a España en Birmingham con dos goles de Luis Artime. Ese triunfo permitió a la Albiceleste avanzar a los cuartos de final, mientras que el conjunto europeo quedó eliminado en la primera ronda.
El 11 de octubre de 1972, España venció a la Argentina por 1-0 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en un partido que ponía en juego la Copa de la Hispanidad. Dos años después, en 1974, Argentina y España igualaron 1-1 en el estadio Monumental en un partido que quedó en la historia por marcar el debut de César Luis Menotti como entrenador de la Selección. Catorce años después, volvieron a empatar en Sevilla, también 1-1, cuando Argentina ya se había coronado campeona del mundo y seguía bajo el mando de Carlos Salvador Bilardo
La década del noventa cada selección se quedó con un partido. España ganó 2-1 en Madrid en 1995, con un gol del santafesino nacionalizado español Juan Antonio Pizzi, pero Argentina respondió en 1999 con una victoria por 2-0 en Sevilla, una de las actuaciones más sólidas del seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa.
Ya en el siglo XXI, España volvió a imponerse por 2-1 en los amistosos disputados en Murcia en 2006 y en Madrid en 2009. Sin embargo, la Selección Argentina se tomó revancha un año más tarde con una contundente goleada por 4-1 en el estadio Monumental. Lionel Messi abrió el marcador y luego Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero completaron una de las victorias más resonantes frente al entonces campeón del mundo.
El último partido entre ambos equipos se disputó el 27 de marzo de 2018, pocos meses antes del Mundial de Rusia, donde España goleó 6-1 a la Argentina en el estadio Metropolitano de Madrid. Isco convirtió tres goles, mientras que Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la mayor derrota de la Albiceleste frente al conjunto español. Nicolás Otamendi marcó el único tanto argentino en un partido que expuso uno de los momentos más críticos del ciclo encabezado por Jorge Sampaoli.
Con ese antecedente como último registro, ambas selecciones volverán a enfrentarse ahora en el escenario más importante del fútbol. Será la primera final mundialista entre Argentina y España, un duelo que no solo pondrá en juego un nuevo título, sino que también romperá el equilibrio de un historial que lleva más de 70 años escribiendo capítulos entre dos de las potencias del fútbol internacional.