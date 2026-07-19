María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

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La cantante María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La artista formará parte de la ceremonia previa del encuentro que volverá a tener a la Selección Argentina como protagonista de una definición mundialista.
Las versiones sobre su participación comenzaron a tomar fuerza luego de un cambio de último momento en su agenda. La intérprete modificó el horario de su presentación en el Festival Bigsound, en la ciudad española de Pontevedra, adelantando varias horas el inicio de su show.
"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos", informaron los organizadores del festival a través de sus redes sociales.
La confirmación terminó de llegar pocas horas antes de la final, cuando la propia cantante publicó una imagen desde un avión privado junto a una camiseta de la Selección Argentina y una pelota oficial del Mundial 2026. "Yendo", escribió en sus redes sociales, dejando entrever que ya se encontraba rumbo a Estados Unidos.
El anuncio puso fin a varios días de especulaciones sobre quién sería el encargado de entonar el Himno Nacional en la previa del partido. Entre los nombres que habían trascendido aparecían Tini Stoessel, Soledad Pastorutti y la propia María Becerra. También hubo pedidos de los hinchas para que Lali Espósito repitiera su participación, como había ocurrido antes de la final de Qatar 2022, aunque esa posibilidad quedó descartada por cuestiones de agenda.