Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años de matrimonio

Margaret Qualley (31 años) y Jack Antonoff (42 años) estarían separados después de tres años de matrimonio. Si bien la pareja aún no ha emitido ningún comunicado oficial, lo certero es que ya no conviven y han abandonado la casa en común.



Vale mencionar que los rumores comenzaron cuando Antonoff asistió solo a la lujosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce.



Asimismo, días después, Margaret Qualley borró de su cuenta de Instagram todas las fotos junto a su esposo, incluyendo las de su boda celebrada en agosto de 2023 en Nueva Jersey.



Además, la última aparición pública de la pareja fue en los Grammy 2026, donde Antonoff se llevó cuatro premios.



Desde entonces, mantuvieron un perfil bajo, coherente con su estilo de relación siempre discreta.



Ellos, Qualley, conocida por sus papeles en Poor Things, The Leftovers y MaXXXine, y Antonoff, productor musical y líder de Bleachers (además de colaborador habitual de Taylor Swift), se habían convertido en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento.