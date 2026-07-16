Volver | La Tecla Nacionales 16 de julio de 2026 LAS VAQUITAS SON AJENAS

Impulsada por una firma británica, el Gobierno lanzó una licitación petrolera en el Mar Argentino

El Gobierno habilitó un concurso internacional para explorar hidrocarburos en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica. La norma, firmada por Javier Milei, instruye a la Secretaría de Energía a elaborar el pliego y llevar adelante el proceso licitatorio.

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