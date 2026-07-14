Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 SOLICITUDES

Libertarios piden eliminar una oficina estatal en Miami: “sobra gasto y estructuras que no tienen sentido”

Desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza buscan derogar dos leyes sancionadas en 1998 que crearon una comisión y declararon de interés provincial una oficina de promoción de negocios e inversiones en Miami.

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