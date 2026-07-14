Libertarios piden eliminar una oficina estatal en Miami: “sobra gasto y estructuras que no tienen sentido”
Desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza buscan derogar dos leyes sancionadas en 1998 que crearon una comisión y declararon de interés provincial una oficina de promoción de negocios e inversiones en Miami.
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La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sostiene el discurso de bajar el gasto público y presentaron una iniciativa para eliminar una oficina estatal en Miami. Desde el bloque de senadores presentaron un proyecto para derogar dos leyes que, desde hace casi tres décadas, sostienen la existencia de una estructura estatal vinculada a la promoción de negocios e inversiones en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
La iniciativa fue impulsada por el senador Matías De Urraza. La misma propone eliminar la Ley 12.222, que creó una comisión para implementar esa oficina, y la Ley 12.221, que declaró de interés provincial su funcionamiento. Ambas fueron sancionadas en 1998, en un contexto económico y político completamente distinto al actual.
En ese sentido, el senador de La Libertad Avanza cuestionó esta “oficina para el turismo de la política” y culpó a Kicillof por “sostener privilegios que no le trajeron ni un dólar de inversión a los bonaerenses”. “Venimos a achicar el Estado, eliminar el gasto ineficiente y devolverle la plata al que trabaja”, sostuvo De Urraza.
Desde el bloque aclararon que el proyecto no cuestiona la necesidad de promover inversiones, sino la permanencia de normas y estructuras estatales cuya utilidad debe ser revisada, especialmente en un contexto donde la Provincia enfrenta severas restricciones presupuestarias y dificultades para garantizar servicios esenciales.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcan que ordenar, achicar y hacer más eficiente el Estado provincial es una condición necesaria para aliviar la carga impositiva sobre los bonaerenses y mejorar la asignación de los recursos públicos.
La iniciativa fue impulsada mientras Miami ocupa un lugar central en la agenda global al ser una de las principales sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para La Libertad Avanza, la promoción de inversiones y el posicionamiento internacional requieren herramientas modernas, articulación con el sector privado y políticas públicas eficientes, no la permanencia de estructuras sin ningún tipo de resultado probado.