Escuelas sin clases: mañana y pasado, paro de gremios disidentes

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El gobierno de Axel Kicillof logró acordar con los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires un aumento salarial del 7% en dos tramos y con eso procuró desactivar el conflicto con el sector. Pero no del todo: mañana y pasado no habrá clases en algunas escuelas, ya que los gremios disidentes convocaron a jornadas de huelga para mañana y pasado.
La Lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), que controla la principal seccional (La Matanza), calificó como una “miseria salarial” el acuerdo de la Provincia con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye a la lista oficialista y también a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otros gremios docentes.
Por lo tanto, en las escuelas de La Matanza y otras seccionales controladas por la Multicolor probablemente no habrá clases mañana.
Además, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), de reciente creación, también decidió llamar a un paro por considerar que la oferta de la Provincia, aceptada por el FUDB, es insatisfactoria.
En este caso, la huelga será por dos días, mañana y el miércoles.
El SUTEBA disidente, si bien hará una sola jornada de paro, también protestará el miércoles 15 con una movilización hacia la sede de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), en La Plata.