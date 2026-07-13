Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026 EN CONTRA

Escuelas sin clases: mañana y pasado, paro de gremios disidentes

La lista Multicolor del SUTEBA y la AMPBA convocaron a sendas medidas de fuerza, por uno y dos días respectivamente, al considerar que el aumento acordado por Kicillof con el FUDB es una “miseria”.

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