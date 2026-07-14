Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 ASUNCIONES

Por Andrés Sosa

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El Consejo de la Magistratura recupera volumen con una oposición que no cierra filas

El organismo que selecciona postulantes para los tribunales provinciales oficializó a sus nuevos integrantes. El casillero que falta, el dilema para la oposición y el desafío para un oficialismo atravesado por sus demonios internos.

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