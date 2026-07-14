El Consejo de la Magistratura recupera volumen con una oposición que no cierra filas
El organismo que selecciona postulantes para los tribunales provinciales oficializó a sus nuevos integrantes. El casillero que falta, el dilema para la oposición y el desafío para un oficialismo atravesado por sus demonios internos.
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El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires dio un paso importante para completar su organigrama y avanzar en funciones con el pleno de su composición. La jura de los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo que reafirmó acuerdos entre los diferentes sectores políticos. La silla que falta y las expectativas hacia lo que viene.
Este martes se dieron cita en la sede el organismo casi la totalidad de los integrantes para presentar la jura de los miembros recientemente designados. En la previa a una nueva sesión del cuerpo, se realizó una ceremonia breve en la que se palpó un clima de distensión entre los presentes.
El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Corte, Daniel Soria, quien bajó al recinto acompañado por el vicepresidente y diputado provincial, Facundo Tignanelli. En tanto, fue de la partida el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.
Por el lado de los representes del Ejecutivo juraron como titulares Santiago Pérez Teruel (Asesor General de Gobierno - MDF), Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal con línea directa a Mena) y Santiago Révora (subsecretario de Asuntos Municipales - La Cámpora). Como suplentes lo hicieron la concejal de La Costa y exsenadora provincial Gabriela Demaria (Grupo AFA), la subsecretaria de Transparencia Institucional Ana Laura Ramos (MDF) y Gustavo Gamino (La Matanza).
Quienes asumieron por el Legislativo fueron Mariano Cascallares (MDF), Sofía Vannelli (FR), Fernando Coronel MDF) y Sergio Berni (CFK), quien lo hizo de forma virtual a través de videoconferencia. En tanto, María Luz Bambaci lo hizo por La Libertad Avanza.
“Trabajamos mucho para que ocurra esta jura”, contó a La Tecla un integrante del cuerpo al valorar los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y también con la oposición. El ambiente distendido se hizo notar con los abrazos entre los representes del kicillofismo y el kirchnerismo al momento de la jura de cada integrante.
No obstante, resta completar un lugar más es el de un suplente que corresponde a la oposición por lo que hay expectativas para los próximos días. La sesión en el Senado convocada para este jueves podría dar respuesta a un dilema que atraviesa a campamentos opositores.
La discusión quedó trabada por la falta de acuerdo entre libertarios y el PRO luego del único consenso alcanzado que fue para designar a Bambaci como consejera titular, mientras que quedó frenada la postulación del pergaminense Juan Manuel Rico Zini, hombre del intendente Javier Martínez, para ocupar la suplencia.
Algunas voces aseguraban que existía un entendimiento para que las dos bancas que le corresponden al Senado quedaran en manos de La Libertad Avanza, en sintonía con el reparto acordado en Diputados, donde el PRO se quedó con la titularidad y la UCR con la suplencia. Sin embargo, desde LLA habían impulsado como alternativa a la marplatense María Cecilia Martínez, cercana a Guillermo Montenegro, lo que desató la reacción del macrismo bonaerense.
No obstante, hasta el momento no hay acuerdo entre las partes y se esperan novedades a la brevedad. El objetivo es llegar a buen puerto y no detonar una relación entre sectores opositores que comulgan en gran medida a nivel nacional en la defensa del gobierno de Javier Milei.
La demora en completar la integración del organismo por parte del poder político adquirió una relevancia especial por el escenario que atraviesa el Poder Judicial bonaerense. Con más de 200 pliegos pendientes de tratamiento y vacantes que todavía afectan el funcionamiento de juzgados, tribunales y la propia Suprema Corte, distintos actores del ámbito judicial advirtieron que la normalización del organismo resulta indispensable para sostener el ritmo de designaciones.
El Consejo de la Magistratura tiene en vistas una tarea vital para el Poder Judicial y es continuar con la evaluación de ternas para avanzar en la cobertura de vacantes en los tribunales. “Más de 600 ternas en tres años salieron con acuerdo de todos los sectores”, dijo a La Tecla una fuente al tanto de las discusiones en torno al rol del organismo que preside el cortesano Daniel Soria.
“Ahora hay más de 200 pliegos para mandar”, reafirmó la misma voz y se lamentó ante los retrasos en los debates para designar miembros en el Consejo de la Magistratura. “Esto debería ser automatizado, no deberían existir problemas”, expresó.
El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, indicó tiempo atrás que “este Superior Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado. La Carta Magna Provincial, en su artículo 160, pone a la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial y bajo esta responsabilidad constitucional es que hoy debemos reclamar una vez más por la cobertura de las vacantes. Nuestra ley orgánica del año 55 estableció originalmente una integración de siete ministros, número que se mantuvo durante décadas”.
“Este déficit en la cobertura de cargos no fue exclusiva de este máximo tribunal. Todos recordamos la situación crítica que vivimos poco tiempo atrás cuando las vacantes alcanzaron el exorbitante número de 700, provocada por la ausencia de cobertura en todas las instancias y fueros. Esta problemática fue abordada por el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo a través del ministerio de Justicia y por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires”, añadió. Tras resaltar que se realizaron 412 designaciones para la Administración de Justicia y el Ministerio Público, sostuvo que para este año esperan continuar con “esta política que permita cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”.