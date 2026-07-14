Volver | La Tecla Nacionales 14 de julio de 2026 DATOS

La inflación fue la más baja desde agosto: 1.9% en mayo y 16.8% en los primeros seis meses

El Indec volvió a publicar el Índice de Precios al Consumidor con una pequeña baja con respecto al mes anterior. El Gran Buenos Aires tuvo el mismo aumento que a nivel nacional.

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