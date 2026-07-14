La inflación fue la más baja desde agosto: 1.9% en mayo y 16.8% en los primeros seis meses

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de junio fue del 1,9%, una cifra que volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual y que llevó el incremento acumulado en el primer semestre del año al 16,8%. En tanto, la variación interanual se ubicó en 33,5%, según el organismo estadístico.
El dato representa una continuidad del proceso de desaceleración de los precios que se viene registrando durante los últimos meses. De acuerdo con el informe oficial, el IPC pasó de 2,6% en abril a 2,1% en mayo y descendió nuevamente hasta el 1,9% en junio.
Entre los doce capítulos que conforman el índice, Recreación y cultura encabezó las subas con un incremento del 4,2%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos. En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,3% por las actualizaciones en tarifas y alquileres.
También registraron aumentos por encima del promedio los rubros Salud (2,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), Bienes y servicios varios (1,8%) y Educación (1,7%). Por el contrario, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%).
En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división tuvo un incremento de 1,3%, por debajo del índice general. El Indec indicó que las principales presiones provinieron del aumento de verduras y de panificados, aunque la baja registrada en frutas ayudó a moderar el resultado del capítulo.
Por categorías, los precios estacionales fueron los que más crecieron durante junio con un alza del 3,4%, seguidos por los precios regulados, que aumentaron 2,3%, mientras que el IPC núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, avanzó 1,6%.
El informe oficial también mostró diferencias entre bienes y servicios. Mientras los bienes registraron una variación mensual del 1,4%, los servicios aumentaron 2,9%, manteniendo una dinámica de crecimiento superior a la de los productos.