Ravier culpó a las familias por la morosidad: "Hay que aprender a manejar los ingresos"
El vocero presidencial sostuvo que el aumento de los incumplimientos en los créditos es una consecuencia del regreso del financiamiento y afirmó que muchas personas asumen compromisos por encima de su capacidad de pago, en medio de un escenario de morosidad en máximos de los últimos años.
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al incremento de la morosidad en el sistema financiero y aseguró que una parte del problema está vinculada con las decisiones que toman los propios usuarios al momento de endeudarse. En ese sentido, remarcó que muchas familias "no saben manejar sus ingresos" y terminan asumiendo obligaciones que luego no pueden afrontar.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario fue consultado por el aumento de los incumplimientos en los pagos de préstamos y sostuvo que el Gobierno sigue de cerca la evolución de la situación. Sin embargo, consideró que el fenómeno es esperable en una economía donde volvió a expandirse el acceso al crédito tras varios años de escaso financiamiento.
Ravier planteó que la responsabilidad es compartida entre las entidades financieras y los clientes. Por un lado, indicó que los bancos deben evaluar correctamente a quiénes les otorgan préstamos. Al mismo tiempo, sostuvo que las personas tienen que conocer cuál es su verdadero margen de endeudamiento para evitar comprometer ingresos futuros.
En esa línea, explicó que muchas veces los consumidores utilizan el límite total de sus tarjetas o solicitan créditos sin medir el impacto que tendrán las cuotas sobre sus ingresos mensuales. Según señaló, es necesario que cada familia aprenda nuevamente cuál es el nivel de endeudamiento que puede sostener sin poner en riesgo su situación financiera.
El vocero consideró que este proceso forma parte de una etapa de adaptación luego de un largo período en el que el crédito prácticamente había desaparecido. Además, expresó que la situación tenderá a mejorar con el paso del tiempo, a medida que continúe la baja de las tasas de interés y existan mayores posibilidades de refinanciar las deudas.
Las declaraciones de Ravier se dieron en un contexto de fuerte deterioro de los indicadores del sistema financiero. Durante mayo, la morosidad volvió a incrementarse y alcanzó niveles que no se registraban desde los años posteriores al fin de la Convertibilidad.
Los datos muestran que la mora de las familias pasó del 12,1% al 12,7% en apenas un mes, mientras que entre las empresas aumentó del 3,3% al 3,5%. En conjunto, la morosidad del sector privado escaló del 7,3% al 7,7%, acumulando su decimonoveno incremento consecutivo.
El escenario también refleja una fuerte retracción del crédito. La mayoría de los bancos privados mantiene una política restrictiva para otorgar nuevos préstamos y, en 26 de las 30 entidades financieras más importantes del país, los niveles de incumplimiento registrados en mayo fueron superiores a los de abril.
Las mayores dificultades se observan entre los jóvenes. Según los datos oficiales, cuatro de cada diez menores de 35 años con créditos vigentes presentan atrasos en al menos una obligación financiera, una proporción muy superior a la registrada en otros grupos etarios. Además, las entidades financieras no bancarias exhiben un cuadro aún más complejo, con una morosidad que ya supera el 32%, reflejando el creciente peso de las deudas sobre la economía de miles de hogares argentinos.