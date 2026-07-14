Volver | La Tecla Nacionales 14 de julio de 2026 CONFERENCIA DE PRENSA

Ravier culpó a las familias por la morosidad: "Hay que aprender a manejar los ingresos"

El vocero presidencial sostuvo que el aumento de los incumplimientos en los créditos es una consecuencia del regreso del financiamiento y afirmó que muchas personas asumen compromisos por encima de su capacidad de pago, en medio de un escenario de morosidad en máximos de los últimos años.

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