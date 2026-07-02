Andá máquina, nomás: diputado invitó a renunciar a massista "desilusionado"

LICITACION
La Tecla
Redacción
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El oriundo de Berazategui sostuvo que “miles de bonaerenses nos votaron para representar sus intereses y tratar de aliviar el mal momento económico y social que se vive tanto en la provincia como en todo el país. Si algún legislador siente que cumplir esa función es malgastar combustible, tendría que considerar dejar lugar a las personas que realmente están comprometidas con dar soluciones”.
Miles de bonaerenses nos votaron para representar sus intereses y tratar de aliviar el mal momento económico y social que se vive tanto en la provincia como en todo el país. Si algún legislador siente que cumplir esa función es malgastar combustible, tendría que considerar dejar…— Fabian Luayza (@fabianluayza) July 1, 2026