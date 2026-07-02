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Jueves, 2 julio 2026
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SE PICÓ

Andá máquina, nomás: diputado invitó a renunciar a massista "desilusionado"

El saladillense Ricardo Lissalde confesó su arrepentimiento por haber vuelto a la política. Y sostuvo que "no vale la pena poner en marcha el auto para ir hasta La Plata". Uno de sus pares lo invitó a "dejar lugar a las personas que realmente están comprometidas con dar soluciones”.

Andá máquina, nomás: diputado invitó a renunciar a massista
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Sorpresa fue lo que causaron las declaraciones del diputado provincial Ricardo Lissalde, del bloque Fuerza Patria, quien transmitió su sensación de “hartazgo” con la actividad de la Legislatura que integra.

“Estoy como los presos, contando los días para salir. Nunca me pasó una cosa tan deprimente”, afirmó el legislador del Frente Renovador, quien añadió: “No vale ni la pena poner en marcha la camioneta para ir hasta La Plata, porque te convertís en cómplice doloso y testaferro de ellos”. 

El legislador saladillense reconoció, además, que fue un error su decisión de regresar a la actividad parlamentaria. “Salí electo (por la Séptima Sección electoral) y la verdad que me arrepiento totalmente”.


 Andá máquina, nomás: diputado invitó a renunciar a massista
Ricardo Lissalde, diputado del bloque Fuerza Patria.

Además del asombro que causaron las “confesiones” de Lissalde en el ámbito político, también recibió una respuesta contundente de parte de uno de sus pares. Fabián Luayza, integrante de la bancada de Nuevos Aires en la Cámara Baja, aludió a sus dichos en las redes sociales.El oriundo de Berazategui sostuvo que “miles de bonaerenses nos votaron para representar sus intereses y tratar de aliviar el mal momento económico y social que se vive tanto en la provincia como en todo el país. Si algún legislador siente que cumplir esa función es malgastar combustible, tendría que considerar dejar lugar a las personas que realmente están comprometidas con dar soluciones”.

 

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