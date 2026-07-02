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La escalada imposible que nadie vio venir en el Empire State

Lo que empezó como una escalada silenciosa terminó con ocho cargos penales y una investigación que ahora busca entender cómo dos personas consiguieron llegar tan lejos sin ser detectadas

La escalada imposible que nadie vio venir en el Empire State
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Una pareja de escaladores urbanos originarios de Rusia fue arrestada este miércoles 1 de julio de 2026 tras acceder de forma ilegal a la antena de transmisión del Empire State Building, en pleno Midtown Manhattan, donde desplegaron una pancarta con un mensaje de paz y protagonizaron una propuesta de matrimonio en vivo.

Angela Nikolau, de 33 años, e Iván Kuznetsov, de 32 años, los dos residentes en East Orange, Nueva Jersey, subieron sin autorización ni equipo de seguridad hasta los 443 metros de altura.

Según las autoridades, atravesaron una reja de malla en el piso 102 para llegar a la zona de mantenimiento del piso 103 y luego treparon la estructura de la antena.

Durante la acción, que transmitieron en directo por Instagram, Kuznetsov le propuso matrimonio a Nikolau en una plataforma inferior; ella aceptó y ambos se abrazaron y besaron con el skyline de Nueva York de fondo.

La pareja también izó una pancarta que decía: “Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”. El edificio apagó temporalmente la antena por riesgo de exposición a ondas de radio.

Horas después, efectivos de la Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD subieron hasta la cima y los detuvieron sin que ofrecieran resistencia.

La pareja fue sacada del edificio por el muelle de carga. Ahora enfrentan ocho cargos penales, que incluyen robo con allanamiento, puesta en peligro imprudente, daño criminal, posesión de herramientas de robo, manipulación criminal, trespass criminal, violación de ordenanzas locales y conducta desordenada.

Nikolau y Kuznetsov son conocidos escaladores de tejados con más de una década de experiencia y protagonizan el documental de Netflix Skywalkers: A Love Story.

 

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