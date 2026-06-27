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La autopsia de Ernestina Pais: las lesiones que provocaron su muerte

El informe preliminar forense determinó que la periodista falleció a raíz de un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones internas tras el accidente ferroviario en Acassuso. Se aguardan los resultados toxicológicos y el análisis complementario de vísceras

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La autopsia de Ernestina Pais: las lesiones que provocaron su muerte
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La autopsia practicada al cuerpo de Ernestina Pais reveló que la conductora y periodista murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el viernes por la tarde en un paso a nivel de Acassuso.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, una laceración hepática y una contusión esplénica. Estos daños fueron provocados por el impacto del Tren de la Costa contra su vehículo Honda City, cuando intentaba cruzar las vías con las barreras bajas en la intersección de Sáenz Peña y El Cano.

El estudio se realizó durante la noche del viernes y ya fue incorporado a la investigación que lleva adelante la fiscal Paula Hertrig, caratulada como “averiguación de causales de muerte”.Además de las muestras de ADN, se extrajeron fluidos para análisis toxicológicos y un pool de vísceras que permitirán evaluar posibles condiciones previas o factores adicionales. Estos exámenes complementarios suelen demorar varias semanas.

Las cámaras de seguridad del municipio registraron la secuencia del hecho, que se produjo alrededor de las 19:25. El material ya está en poder de la Justicia.

Pais fue identificada por su familia tras las dificultades para el reconocimiento visual provocadas por las lesiones en el rostro. Su teléfono móvil, que sonó dentro del auto, fue clave en la confirmación.La causa continúa su curso para determinar las circunstancias exactas del cruce de vías.

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