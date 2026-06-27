Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de junio de 2026 LEGISLATURA

Senado: ingresaron proyectos importantes y lo que quedó pendiente en una sesión caliente

La interna peronista se llevó todos los flashes en la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta. El ejecutivo envió tres proyectos de ley y tomaron estado parlamentario algunas iniciativas opositoras.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir