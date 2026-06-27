Senado: ingresaron proyectos importantes y lo que quedó pendiente en una sesión caliente
La interna peronista se llevó todos los flashes en la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta. El ejecutivo envió tres proyectos de ley y tomaron estado parlamentario algunas iniciativas opositoras.
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Tras varios meses de parálisis, el Senado bonaerense tuvo su primera sesión ordinaria del 2026, donde se dedicó más tiempo a la interna que a tratar proyectos. Solo se aprobaron la extensión de las licencias de Florencia Saintout y Gabriel Katopodis, y dieron luz verde a la iniciativa que establece la obligatoriedad de utilizar y colocar pictogramas en las empresas de transporte público y confirmaron algunos representantes del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, la interna peronista tuvo un nuevo episodio con fuertes cruces entre senadores del kirchnerismo con la vicegobernadora Verónica Magario, que incluyeron una serie de críticas hacia Axel Kicillof. Los senadores Sergio Berni y Mario Ishii cuestionaron la poca actividad en la Cámara Alta y hubo reproches por no tratar los proyectos del exintendente de José C. Paz para decretar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires
La sesión ordinaria del pasado miércoles dejó mucha tela para cortar relacionada a la interna, pero también quedaron pendientes una serie de designaciones importantes que estaban en el orden del día. No hubo tratamiento de las designaciones en el nuevo directorio del Banco Provincia, además de los nombramientos de los nuevos representantes del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia
Con respecto al nuevo directorio del BaPro, el texto propone modificar el artículo 18 de la Carta Orgánica de la entidad provincial, disponiendo que la banca pública “será gobernado por un Directorio compuesto por un (1) Presidente y cinco (5) vocales argentinos. El Presidente y los cinco (5) vocales serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; dos (2) de ellos deberán representar a la oposición legislativa respetando la proporción de la representación de las minorías en ambas Cámaras”.
Así, deberían tratar los nombramientos de los kicillofistas Carlos Julio “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, los camporistas Rodrigo Martín Rodríguez y Laura González, los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni y Gabriela Demaría, de línea directa con Juan Pablo de Jesús; por Unión y Libertad, Fernando Rozas; los proístas Matías Ranzini y Adrián Urreli, el monzoísta Marcelo Daletto y el radical (Evolución) Fernando Pérez.
Con respecto al Tribunal, debían ser analizadas las postulaciones de los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi, Mariana Rodríguez y Ángel Villegas y los contadores Marcelo Giampaoli, Cecilia Oroz y Fernanda Campo.
Por otra parte, la sesión también sirvió para que tomen estado parlamentario una batería de proyectos de ley, que a partir de ahora deberán ser tratados en comisiones. Como informó La Tecla, Uno de los proyectos del Gobernador dispone la creación de un laboratorio provincial de medicamentos para proveer insumos esenciales y marcar precios de referencia en el mercado.
La otra iniciativa relativa al aspecto sanitario es la que crea un Sistema Integrado de Salud en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, se incorpora la “ley Rappi”, un proyecto elaborado este año por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que busca garantizar un piso de derechos para los repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya y trabajadores de otras plataformas, como Uber y Cabify.
La iniciativa había sido adelantada ya en 2023, pero recogió un fuerte rechazo por parte de los propios trabajadores del sector. Ahora, con un panorama mucho menos auspicioso para los repartidores por la sobreoferta y la consecuente disminución de sus ingresos por hora de trabajo, y luego de varios fallos judiciales al respecto, el mandatario presentará esta versión elaborada según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También tomaron estado parlamentario algunas iniciativas de la oposición relacionadas a la reforma política, la crisis de IOMA, y la prohibición del uso de celulares en las cárceles bonaerenses.