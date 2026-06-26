Mirtha Legrand adelanta su programa por el partido de Argentina



Con el Mundial 2026 como protagonista absoluto de la programación, El Trece decidió ajustar su grilla para no perder audiencia. Este sábado 27 de junio, La Noche de Mirtha se emitirá a partir de las 20 horas (en lugar de las 21.30 habituales), para dejar libre la franja de las 23, cuando la Selección argentina enfrente a Jordania en el cierre de la primera fase.



La “Chiqui” Legrand recibirá en su mesa a un grupo de invitados de alto perfil: Fernando Burlando, quien analizará el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona; Carlos Ruckauf, exvicepresidente y habitual comentarista político; Andrés Malamud, politólogo que presentará su nuevo libro Operación Argentina, de la ilusión a la casta (Editorial Planeta) y brindará un análisis geopolítico sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán; y Graciela Pal, quien hablará de su participación en el exitoso musical Billy Elliot, que se presenta en el Teatro Ópera.



El domingo 28 de junio, a las 13.45, Juana Viale regresará con Almorzando con Juana. Sus invitados serán la modelo y panelista Barby Franco, el escritor y coach Ramiro Buteler, el actor Marcos “Bicho” Gómez y el humorista Iván Ramírez.



Con estos ajustes, el fin de semana televisivo combina la pasión futbolera con las clásicas mesas de la familia Legrand-Viale.