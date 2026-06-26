Golpe a la gestión Kicillof: más reclamos por ajuste del gasto y cambios en prioridades
La encuesta revela que el 66,6% pide recortar gastos o frenar designaciones mientras crece la demanda por más seguridad y servicios públicos. El concepto de “Estado presente” también queda bajo revisión.
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Una encuesta de DC Consultores sobre el escenario político y social bonaerense reveló un fuerte cuestionamiento al rumbo de la gestión de Axel Kicillof, con la inseguridad como principal preocupación ciudadana y un reclamo por cambios en el manejo del presupuesto provincial. El relevamiento fue realizado entre el 23 y el 26 de mayo, sobre 1.240 casos en localidades del Conurbano y el interior bonaerense, con un margen de error del 2,5%.
Uno de los principales datos del estudio aparece en la evaluación del rumbo de la Provincia: el 47,3% de los consultados aseguró que “nunca le tuvo confianza” al Gobierno bonaerense y otro 20,7% afirmó que “le perdió confianza”. En contraste, apenas el 5,6% dijo confiar más en la gestión y el 26,4% manifestó mantener expectativas.
En materia de gestión, la inseguridad aparece como el reclamo dominante. Ante la pregunta sobre qué debería resolver primero el gobernador, el 69,8% señaló la inseguridad ciudadana como prioridad, seguida por el sistema de salud y el IOMA con 16,9%. La pobreza quedó en tercer lugar con 11,5%, mientras que la infraestructura alcanzó apenas el 1,8%.
El informe también midió la percepción sobre los problemas pendientes de la administración provincial. Entre las menciones espontáneas, la inseguridad concentró el 45,95% de las respuestas, seguida por reclamos vinculados a salud, corrupción y educación.
Otro eje del relevamiento fue la situación fiscal. Consultados sobre qué debería hacer Kicillof frente al presupuesto provincial, el 45,1% respondió que debería aplicar una estrategia similar a la del Gobierno nacional, con recorte del gasto y búsqueda del déficit cero. Un 21,5% planteó una “reingeniería del gasto” y frenar designaciones, mientras que un 23,3% pidió estimular la inversión privada.
Sobre el concepto de “Estado presente”, la mayoría de los encuestados lo vinculó con mayor inversión en infraestructura: el 79,6% consideró que un presupuesto equilibrado debería destinar 60% a obras y 40% a gastos corrientes.
En cuanto a la imagen de dirigentes, Axel Kicillof registró una imagen negativa del 69,1%, aunque quedó mejor posicionado dentro del oficialismo bonaerense frente a otras figuras del peronismo. Máximo Kirchner alcanzó una valoración negativa del 80,9%, Mayra Mendoza del 81,7% y Sergio Massa del 79,6%.
Dentro del peronismo, la encuesta ubicó a Kicillof como la figura más asociada a los valores del espacio: ante esa consulta, obtuvo 64,3% frente al 35,7% de Máximo Kirchner. En un escenario sin PASO, Gabriel Katopodis lideró las preferencias para una eventual candidatura peronista con 25,6%, seguido por Julio Alak con 23,8% y Sergio Massa con 17,9%. Del lado opositor, Diego Santilli aparece como uno de los dirigentes mejor valorados: en un escenario de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO, obtuvo 31,9% como posible candidato a gobernador, seguido por Patricia Bullrich con 23,4% y Guillermo Francos con 19,1%.
El relevamiento plantea así un escenario de desgaste para la gestión provincial, con una agenda ciudadana concentrada en seguridad, eficiencia del gasto y resultados concretos de gobierno.