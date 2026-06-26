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EL ESTALLIDO ECONOMICO

Florencia Peña exige una indemnización millonaria tras su despido

Tras su salida de Luzu TV por el escándalo de la falsa noticia sobre el papá de Messi, la actriz exige que le abonen la totalidad de su contrato para evitar un litigio legal

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Florencia Peña exige una indemnización millonaria tras su despido
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Tras el escándalo por la falsa noticia sobre el papá de Lionel Messi que derivó en su salida de Luzu TV, se filtró que Florencia Peña reclama una indemnización millonaria a Nicolás Occhiato.

Todo comenzó cuando la actriz compartió una información falsa sobre el padre de Lionel Messi, lo que motivó a Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, a tomar la decisión de separar tanto al equipo de producción como a la propia Peña del proyecto.

 Marley, su compañero de pantalla, rompió el silencio y fue contundente al afirmar: “Sin Flor no hay show del verano”.

En medio del revuelo, se filtró el monto que la actriz reclama como resarcimiento por la ruptura del contrato. Según trascendió, Florencia Peña exige la suma de 200 millones de pesos, una cifra que incluye el cumplimiento total del acuerdo y posibles indemnizaciones adicionales.

Fernando Burlando, abogado de la actriz, se pronunció públicamente y dejó un claro mensaje a los responsables de Luzu TV: “Que le paguen todo el contrato sería una buena medida para evitar el litigio”.

El letrado señaló que esta sería la forma más inteligente de resolver el conflicto sin llegar a instancias judiciales.

Hasta el momento, Nicolás Occhiato y el equipo de Luzu TV no realizaron declaraciones oficiales sobre el reclamo millonario.

El caso continúa generando expectativa en el ambiente artístico, ya que podría derivar en un sonado juicio entre dos figuras relevantes de la televisión y el streaming argentino.

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