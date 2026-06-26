Volver | La Tecla Photoshop 26 de junio de 2026 EL ESTALLIDO ECONOMICO

Florencia Peña exige una indemnización millonaria tras su despido

Tras su salida de Luzu TV por el escándalo de la falsa noticia sobre el papá de Messi, la actriz exige que le abonen la totalidad de su contrato para evitar un litigio legal

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir