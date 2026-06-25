Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 MEDIDA DE FUERZA

Complicados: paran los psicólogos y crece el conflicto con IOMA

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos bonaerense convocó a una medida de fuerza de 24 horas por deudas de marzo y abril. El conflicto se suma al reclamo de los médicos por honorarios y atrasos.

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