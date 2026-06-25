Complicados: paran los psicólogos y crece el conflicto con IOMA

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Los profesionales de la psicología que trabajan como prestadores de IOMA realizarán este viernes un paro de 24 horas en reclamo por el incumplimiento en los pagos de la obra social bonaerense. La medida fue anunciada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI, que denunció que todavía no fueron abonadas las prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026.
Desde la entidad calificaron la situación como “inadmisible” y señalaron que los atrasos afectan las condiciones en las que se brindan tratamientos de salud mental a miles de afiliados. Además, remarcaron que los profesionales continúan atendiendo pese a la falta de regularización de los pagos.
El reclamo de los psicólogos se suma al conflicto que IOMA mantiene con otros sectores de prestadores, especialmente con la Agremiación Médica Platense (AMP), que viene cuestionando los valores de las prestaciones, la falta de actualización de honorarios y los tiempos de pago.
En ese marco, el Colegio expresó su respaldo al reclamo de los médicos y cuestionó las declaraciones cruzadas entre las autoridades del Instituto y las entidades profesionales. La organización pidió que se priorice el diálogo para resolver una situación que, según advirtió, impacta tanto en los trabajadores de la salud como en los afiliados.
La tensión con la AMP se profundizó luego de que el titular de IOMA, Homero Giles, cuestionara el manejo de fondos de la entidad médica y la calificara de “parasitaria”. La respuesta de los médicos incluyó una intimación formal para que el funcionario ratifique o rectifique sus dichos, con la advertencia de avanzar por vías legales.
Desde la Agremiación Médica Platense, su presidente Gastón Quintans volvió a señalar problemas estructurales en el funcionamiento de la obra social. El dirigente afirmó que los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los honorarios generan dificultades para sostener algunas prácticas y prestaciones.
Quintans cuestionó que los valores actuales quedaron desactualizados frente al aumento de costos y sostuvo que el sistema necesita una revisión integral. También reclamó mayor diálogo con las autoridades provinciales y planteó que IOMA, por la cantidad de afiliados que tiene, debería contar con una estructura prestacional más sólida.
Con el paro de psicólogos y el conflicto abierto con los médicos, IOMA atraviesa uno de los momentos de mayor tensión con sus prestadores. Los reclamos apuntan a la regularización de pagos, actualización de valores y una redefinición del vínculo entre la obra social, los profesionales y los afiliados.