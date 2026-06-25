Entre la hegemonía camporista y el MDF, la búsqueda de un mayor peso en la Legislatura
Si bien la prioridad es incidir en la decisión del próximo candidato a gobernador, otra de las razones por las cuales el Grupo AFA quiere ser una pata de la mesa de Fuerza Patria es la representación legislativa. Charlas con todos y pedido por un intendente gobernador.
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La Liga de Intendentes Peronistas nuclea, por ahora, a diez alcaldes con un muy buen potencial electoral, tanto en sus distritos como en la suma de los mismos, respecto a otros espacios internos de Fuerza Patria. Como publicara La Tecla en su edición del pasado 24 de marzo, entre todos los jefes comunales del también denominado “Grupo AFA” superaron los 600.000 votos en los últimos dos comicios: generales 2023 y legislativas 2025.
Otermín ganó la intendencia de Lomas de Zamora en el 23 con 197.942 sufragios y su lista de concejales en 2025 elevó el número a 201.508. También Juan Pablo García, en Dolores, sumó más acompañamiento dos años después de haber asumido; fueron 9.149 en el 2023 y 10.975 en el 25. Los demás redujeron un poco, pero aún así lograron ganar la legislativa y mantenerse en un promedio que les garantiza el dominio distrital.
Por este año, el grupo tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, a través de Alejandro Dichiara. En la figura de Juan Pablo De Jesús anida uno de los dirigentes con más peso legislativo, garante tanto de acuerdos internos como del oficialismo con la oposición. También responden al espacio la diputada Marcela Basualdo (Monte) y el senador Adrián Santarelli (Lomas de Zamora). Sólo tres diputados y un senador.
Si bien la prioridad es incidir en la decisión del próximo candidato a gobernador, otra de las razones por las cuales la Liga quiere ser una pata de la mesa de Fuerza Patria es la representación legislativa. Entienden que salen perjudicados en el comparativo de votos de los intendentes contra bancas en el Parlamento. Lo mismo le pasa al MDF de Kicillof, mientras que, en contraposición, el massismo y La Cámpora evidencian menos peso territorial respecto al poderío legislativo que ostentan.
En 2025 los candidatos a concejales de FP en los 17 distritos que gobierna el massismo cosecharon menos de 150.000 votos, mientras que en las 12 comunas comandadas por La Cámpora consiguieron algo más de 427.000 sufragios. El Frente Renovador tiene 10 diputados y 3 senadores y La Cámpora 12 diputados y 9 senadores, siendo el espacio del oficialismo con más escaños. Mientras, el millón y medio de votos que llevan sobre sus espaldas los jefes comunales del MDF sólo se traducen en 10 representantes en la Cámara baja y 5 en la alta.