Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 NOTA DE TAPA

Entre la hegemonía camporista y el MDF, la búsqueda de un mayor peso en la Legislatura

Si bien la prioridad es incidir en la decisión del próximo candidato a gobernador, otra de las razones por las cuales el Grupo AFA quiere ser una pata de la mesa de Fuerza Patria es la representación legislativa. Charlas con todos y pedido por un intendente gobernador.

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