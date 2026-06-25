Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Provincia va por una cooperativa eléctrica: reclama $56 millones y amenaza con juicio

El gobierno bonaerense intimó a la Cooperativa Eléctrica de Zárate Islas a pagar una deuda superior a los $56 millones por fondos tarifarios cobrados a usuarios y no transferidos al fideicomiso provincial. Si no regulariza la situación en diez días, avanzará una demanda judicial.

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