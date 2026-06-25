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Terremoto en Venezuela: 164 muertos y 971 heridos

Las autoridades elevaron el balance a 164 muertos y 971 heridos, mientras continúan las labores de rescate en medio de cortes de servicios y un estado de emergencia nacional declarado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

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Dos terremotos de gran magnitud golpearon este miércoles 24 de junio Venezuela con apenas un minuto de diferencia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primero registró 7,2 y el segundo 7,5, con epicentro cerca de la localidad de Morón, en el estado Carabobo, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas.

Los sismos provocaron graves daños estructurales, especialmente en el estado La Guaira, donde varios edificios colapsaron, entre ellos estructuras en Playa Grande.

En Caracas también se reportaron derrumbes en zonas como Baruta (Las Minas) y daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que suspendió sus operaciones.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional y confirmó en cadena nacional que el balance actualizado asciende a 164 fallecidos y 971 heridos.

Las cifras iniciales reportadas eran de 32 muertos y más de 700 heridos, sin incluir aún el estado más afectado, La Guaira.

Las tareas de rescate continúan entre los escombros, aunque se ven dificultadas por la falta de luz, cortes de agua, gas y señal telefónica en varias zonas.

El USGS advirtió que el desastre podría tener un alcance mayor y estimó inicialmente un posible elevado número de víctimas.

Diversos países ya ofrecieron ayuda humanitaria, entre ellos Argentina, Estados Unidos, México, El Salvador, Brasil y Alemania.

Líderes opositores como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado expresaron su solidaridad con las víctimas y llamaron a la unidad en este momento de emergencia.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda y atención a los heridos, mientras se evalúan los daños totales en infraestructura y viviendas.

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