Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 LEGISLATIVAS

Media sanción para el Súper RIGI: qué cambia respecto al régimen vigente

La nueva versión eleva el piso de inversión, reduce impuestos y concentra los beneficios en sectores tecnológicos y estratégicos.

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