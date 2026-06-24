Pan y circo en el Concejo de La Plata: la idea para la tribuna de un concejal del PRO
El edil mediático , Nicolás Morzone, propuso construir un muro en los accesos a La Plata para evitar los ingresos de los “fisuras” del conurbano. Desde otras localidades salieron a cuestionarlo muy duro
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Una idea tan ridícula como inviable que ya generó repudio en Berazategui y Florencio Varela, y que reduce la seguridad a un show mediático de paredes y estigmas.
En medio de un fuerte cruce en la red social “X” con la presidenta del bloque de Fuerza Patria, Josefina Bolis, Nicolás Morzone redobló la apuesta en sus redes sociales: “Yo lo que quiero es construir un gran muro en La Plata y que no entre nunca más ningún -fisura ni delincuente del conurbano- a robarle y amedrentar a nuestros vecinos”.
La propuesta en sí, suena más a provocación barata que a solución seria.
El planteo de Morzone forma parte de su “plan antifisuras”, que incluye endurecer sanciones contra caravanas de motos, picadas y desórdenes urbanos. Pero en lugar de enfocarse en más prevención, tecnología o coordinación con la Provincia, optó por la fantasía de un gran paredón que supuestamente detendría todo lo malo que viene de afuera.
El ridículo es mayúsculo. La Plata no es una fortaleza aislada, miles de platenses circulan diariamente hacia Berazategui, Florencio Varela y viceversa por trabajo, estudios, familia o comercio. ¿Un muro en los accesos? Sería caro, inútil y contraproducente. Además de generar un precedente peligroso de segregación territorial.
Josefina Bolis le respondió: “Nada de anarquía. Lo que queremos es ponerle un freno a la discriminación y el segregacionismo. El concejal Morzone, debería pedirle perdón a los vecinos de Varela y Berazategui por sus dichos”.
Cortina de humo en tiempos de inseguridad
Nadie niega que La Plata enfrenta problemas de seguridad, robos, desmanes en el espacio público y conductas que deterioran la convivencia. Pero proponer un muro como bandera es el clásico recurso de quien prefiere el titular impactante antes que las políticas de Estado serias.
Mientras se discute hormigón y fronteras imaginarias, siguen pendientes temas concretos: mayor iluminación, cámaras que funcionen, patrullaje efectivo y oportunidades reales para los jóvenes de los barrios más vulnerables. Estigmatizar a todo un conurbano no resuelve nada; solo genera más división y memes.