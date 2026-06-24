Pan y circo en el Concejo de La Plata: la idea para la tribuna de un concejal del PRO

El Senado bonaerense vuelve al ruedo con enojos que auguran una sesión inquieta La Cámara alta tendrá este miércoles su primera sesión ordinaria de 2026 luego de meses de inactividad marcados por la interna del peronismo. En paralelo, el gobernador envió tres iniciativas estratégicas sobre salud y trabajo en plataformas digitales que comenzarán su recorrido legislativo.