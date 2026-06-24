Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Fotomultas bajo revisión: crecen las dudas sobre el reparto de los fondos

La cercanía del fin del acuerdo entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín reactivó los cuestionamientos sobre una estructura que mueve miles de millones de pesos al año. El reparto de la recaudación, el rol de terceros y la posibilidad de una futura licitación aparecen en el centro de una discusión que promete escalar en los próximos meses.

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