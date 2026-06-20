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20 de junio de 2026
FIN DE UNA ETAPA

Juana Viale y Yago Lange habrían terminado su relación amorosa

Los compromisos laborales, los constantes viajes y proyectos de vida diferentes habrían sido determinantes en la ruptura

Juana Viale y Yago Lange habrían terminado su relación amorosa
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Juana Viale y Yago Lange habrían decidido poner fin a su relación luego de tres años de amor. Vale mencionar que la pareja siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos.

Según trascendió, la conductora y el deportista habrían tomado la decisión de separarse en buenos términos, sin conflictos ni terceros involucrados. Entre los motivos señalados aparecen las diferencias en sus proyectos a futuro y las dificultades para compartir tiempo juntos debido a sus agendas cada vez más exigentes.

Los frecuentes viajes de Lange por sus actividades vinculadas al cuidado del ambiente y los compromisos profesionales de Viale habrían provocado un progresivo distanciamiento.

Con el paso de los meses, los famosos atravesaron un período de desencuentros que finalmente derivó en la ruptura.

La relación entre ambos había comenzado a fines de 2022 y se consolidó a partir de intereses comunes relacionados con la naturaleza, el deporte y la sustentabilidad. A lo largo de estos años compartieron viajes, aventuras y proyectos, convirtiéndose en una de las parejas más reservadas del ambiente artístico.
 

Hasta el momento, ni Juana Viale ni Yago Lange realizaron declaraciones públicas sobre las versiones de separación.

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