Volver | La Tecla Nacionales 20 de junio de 2026 FALTA POCO

Scaloni ultima detalles ante Austria

La Selección Argentina realizará este domingo un viaje relámpago a Dallas para enfrentar el lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el partido, el plantel volverá inmediatamente a su base en Kansas City

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