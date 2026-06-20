20 de junio de 2026
FALTA POCO
Scaloni ultima detalles ante Austria
La Selección Argentina realizará este domingo un viaje relámpago a Dallas para enfrentar el lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el partido, el plantel volverá inmediatamente a su base en Kansas City
La Selección Argentina afronta un partido clave este lunes ante Austria. Será por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Tras el triunfo ante Argelia en el estreno, un nuevo triunfo ante el combinado europeo podría dejar prácticamente encaminada la clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el encuentro en el Dallas Stadium de Arlington a las 14 (hora argentina). Antes del duelo, el DT tendrá dos entrenamientos más para definir el once titular.
El sábado se realizará una práctica a puertas cerradas en el Compass Minerals National Performance Center.
El domingo por la mañana habrá una sesión abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos. Luego del entrenamiento, la delegación almorzará y partirá rumbo a Dallas.
En la ciudad texana, el plantel se alojará en el Hotel Adolphus, un histórico establecimiento de lujo inaugurado hace 114 años.
Ese mismo domingo se llevará a cabo la conferencia de prensa previa al partido, con la presencia de Scaloni y un futbolista.
Una vez finalizado el encuentro, que comenzará a las 12 hora local, la delegación regresará de inmediato a Kansas City. Allí está la base de concentración en el Hotel Origin.
La AFA decidió mantener la base en Kansas City durante gran parte de la estadía en el certamen. De esta manera, si Argentina termina primero del Grupo J, jugará los 16avos de final el viernes 3 de julio en Miami ante el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudí o Uruguay).
Otra novedad es la salida del plantel de Santiago Beltrán. El arquero de River Plate, uno de los siete futbolistas incorporados por Scaloni para la preparación del Mundial, dejará Estados Unidos para volar hacia Alicante. Allí se desarrollará la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
La misma logística de viaje relámpago se repetirá para el tercer y último partido de la fase de grupos.
Ese encuentro se disputará el sábado 27 de junio nuevamente en Dallas, ante Jordania.
De cara al duelo contra Austria persiste la duda en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El defensor del Atlético de Madrid parte con ventaja. Molina arrastraba una fatiga muscular que le impidió entrenar a pleno el jueves, aunque el viernes se lo vio reincorporarse.
En el resto de la defensa no se esperan modificaciones. Cristian Romero y Lisandro Martínez seguirían como centrales, y Facundo Medina en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volvió a entrenar con el grupo por segundo día consecutivo. Podría tener minutos como relevo.
En el mediocampo, Leandro Paredes superó una distensión muscular. No es considerado titular y se perfila como alternativa desde el banco.
En el ataque, la duda pasa por quién acompañará a Lionel Messi. Julián Álvarez mostró buena respuesta física tras su ingreso en el debut y podría desplazar a Lautaro Martínez, que aún no convirtió goles en la actual Copa del Mundo.