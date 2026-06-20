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20 de junio de 2026
JOYAS E IA

Los anillos que te cuidan

Estos dispositivos monitorean la salud, el sueño y el estrés en tiempo real, con inteligencia artificial y sensores avanzados, combinando tecnología, diseño, joyería y bienestar

Los anillos que te cuidan
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Los anillos inteligentes son dispositivos vestibles compactos, del tamaño de una joya tradicional, que se colocan en el dedo y utilizan sensores avanzados para monitorear en tiempo real diversos parámetros de salud y actividad física.

Son discretos y cómodos para usar las 24 horas del día, incluso mientras se duerme, y ofrecen una batería que dura varios días. Incorporan sensores como PPG para medir la frecuencia cardíaca y su variabilidad, calidad del sueño y recuperación, saturación de oxígeno en sangre, niveles de estrés, temperatura corporal, pasos, calorías y recuperación muscular.

Además, permiten recibir notificaciones del smartphone, realizar pagos, controlar funciones por gestos y realizar análisis avanzados del cuerpo. Se sincronizan vía Bluetooth con aplicaciones que entregan informes detallados y recomendaciones personalizadas.

Estos dispositivos se utilizan para el monitoreo continuo de la salud y el bienestar. Son ideales para personas que buscan mejorar su sueño y recuperación, deportistas y aficionados al fitness que miden rendimiento y fatiga, quienes necesitan prevención y manejo de estrés o enfermedades crónicas, y para quienes prefieren un dispositivo que no interfiera en su estilo de vida.

También funcionan como medio de pago y como llaves digitales.

Se fabrican principalmente en Asia. Predominan los diseños unisex, profesionales y ejecutivos que priorizan la discreción, aunque también hay opciones para atletas y biohackers que requieren máxima precisión, mujeres que siguen su ciclo menstrual y consumidores premium dispuestos a pagar por calidad y suscripciones.

Sus precios parten desde los 500 dólares. El mercado global de anillos inteligentes crece a tasas muy altas y, con el avance de la inteligencia artificial y sensores más sofisticados, estos pequeños dispositivos están revolucionando la forma en que las personas cuidan su salud día a día.

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