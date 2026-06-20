Las famosas que fueron madres primerizas tras los 40

Cada vez más celebridades eligen ser madres en sus cuarenta o incluso más tarde, inspirando a muchas mujeres con sus historias de superación y felicidad.



Por ejemplo, la actriz multipremiada de Hollywood, Hilary Swank dio a luz a sus mellizos a los 48 años en 2023 y compartió su embarazo con orgullo en la alfombra roja.



Por su parte, Chloe Sevigny confirmó su primer embarazo a los 45 años en 2020 y dio la bienvenida a su hijo poco después.



La modelo, conductora e intérprete, Eva Longoria se convirtió en madre por primera vez a los 43 años junto a su esposo José Antonio Bastón, recibiendo a su hijo Santiago en 2018 tras expresar durante años su gran deseo de formar una gran familia.





Otras destacadas incluyen a Mariah Carey, quien tuvo a sus mellizos a los 42 años en 2011; Janet Jackson, que fue mamá a los 50 años en 2017; Halle Berry, madre primeriza a los 41; Salma Hayek, que dio a luz a los 40; y figuras como Geena Davis, Kim Basinger y Nancy Grace, quienes también experimentaron la maternidad en esta etapa de la vida.



Estas historias resaltan que, con planificación, cuidado médico y determinación, muchas mujeres logran cumplir su sueño de ser madres más tarde, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de formar una familia.