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20 de junio de 2026
LA BUSQUEDA ESPERADA

Las famosas que fueron madres primerizas tras los 40

Las estrellas de Hollywood han demostrado que la maternidad no tiene edad, rompiendo mitos y celebrando la llegada de sus hijos en una etapa más madura

Las famosas que fueron madres primerizas tras los 40
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Cada vez más celebridades eligen ser madres en sus cuarenta o incluso más tarde, inspirando a muchas mujeres con sus historias de superación y felicidad.

Por ejemplo, la actriz multipremiada de Hollywood, Hilary Swank dio a luz a sus mellizos a los 48 años en 2023 y compartió su embarazo con orgullo en la alfombra roja.

Por su parte, Chloe Sevigny confirmó su primer embarazo a los 45 años en 2020 y dio la bienvenida a su hijo poco después.

La modelo, conductora e intérprete, Eva Longoria se convirtió en madre por primera vez a los 43 años junto a su esposo José Antonio Bastón, recibiendo a su hijo Santiago en 2018 tras expresar durante años su gran deseo de formar una gran familia.


Otras destacadas incluyen a Mariah Carey, quien tuvo a sus mellizos a los 42 años en 2011; Janet Jackson, que fue mamá a los 50 años en 2017; Halle Berry, madre primeriza a los 41; Salma Hayek, que dio a luz a los 40; y figuras como Geena Davis, Kim Basinger y Nancy Grace, quienes también experimentaron la maternidad en esta etapa de la vida.

Estas historias resaltan que, con planificación, cuidado médico y determinación, muchas mujeres logran cumplir su sueño de ser madres más tarde, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de formar una familia.

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