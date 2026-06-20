20 de junio de 2026
DIVERSION ASEGURADA
Mike Myers confirma que Austin Powers 4 está en camino
El artista retomará sus icónicos roles y otros actores de las entregas anteriores también volverán para la última edición de la saga
Mike Myers ha confirmado oficialmente que Austin Powers 4 es una realidad, respondiendo con un simple y contundente “Yes” cuando un fan le preguntó durante el Trevor Noah’s World Cup Watch Party.
Asimismo,se espera que Mike Myers retome sus múltiples roles emblemáticos: Austin Powers, Dr. Evil, Fat Bastard y Goldmember.
Entre los regresos más probables están Seth Green como Scott Evil, Rob Lowe como el joven Number Two y Mindy Sterling como Frau Farbissina, quienes ya reaparecieron junto a Myers en el reciente comercial de Verizon.
Por su parte, Heather Graham ha expresado su interés en volver como Felicity Shagwell.
Lamentablemente, no podrá regresar Verne Troyer en el papel de Mini-Me, ya que falleció en 2018.
Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales del resto del reparto ni del director, aunque Jay Roach, director de las tres primeras películas, ha mostrado interés en volver.
El guion aún está en etapas iniciales, por lo que el elenco completo se anunciará más adelante.
La franquicia, que acumuló más de 670 millones de dólares en taquilla, promete traer de vuelta el humor absurdo, las frases legendarias y las parodias de películas de espías que la hicieron famosa.