Volver | La Tecla Photoshop 20 de junio de 2026 FELICIDAD PLENA

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda íntima y la gran fiesta en el Madison Square Garden

Se celebraría en los próximos días, antes de la gran recepción prevista para el fin de semana del 4 de julio, donde se espera la asistencia de más de mil invitados.

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