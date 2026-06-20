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20 de junio de 2026
FELICIDAD PLENA

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda íntima y la gran fiesta en el Madison Square Garden

Se celebraría en los próximos días, antes de la gran recepción prevista para el fin de semana del 4 de julio, donde se espera la asistencia de más de mil invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda íntima y la gran fiesta en el Madison Square Garden
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A menos de tres semanas de la fecha más rumoreada, los detalles sobre la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce siguen generando expectativa en todo el mundo.

La pareja habría decidido separar la ceremonia matrimonial propiamente dicha de la gran celebración.

La firma del acta y la boda íntima se realizarían en un entorno reducido y privado antes del 3 de julio, con solo los familiares y amigos más cercanos.

La gran fiesta, en cambio, tendría lugar en el icónico Madison Square Garden (MSG) durante el fin de semana del 4 de julio.

Por otra parte, la lista de invitados para esta recepción supera las mil personas, lo que explica la elección de un venue de semejante magnitud.

La ceremonia será solo para íntimos mientras que la fiesta será para los amigos, colegas, y  compañeros de trabajo.

 El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien mencionó la boda como uno de los grandes eventos que coincidirán con el feriado del 4 de julio en la ciudad.

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