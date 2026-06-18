18 de junio de 2026
GIRA SUDAMERICANA
León XIV vuelve a Perú y crece la expectativa por una visita a la Argentina
El Papa confirmó una gira por Perú para noviembre con escalas en Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco. El viaje reavivó las especulaciones sobre una futura visita a la Argentina, país que Jorge Bergoglio nunca recorrió como pontífice durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica.
La confirmación oficial de la visita apostólica del papa León XIV a Perú durante la primera quincena de noviembre volvió a poner a América Latina en el centro de la agenda vaticana. El anuncio fue ratificado tras una audiencia privada en el Vaticano con el presidente interino peruano, José María Balcázar, quien calificó el encuentro como una reunión "magnífica y amistosa".
El mandatario peruano reveló que la conversación con el pontífice se extendió durante dos horas y que allí terminó de definirse el esquema del viaje. La gira incluirá una primera etapa en Lima y luego un extenso recorrido por distintas regiones del país.
De acuerdo con el cronograma preliminar, León XIV visitará las ciudades de Chiclayo, Piura, Pucallpa y la región de Cusco. Se trata de lugares con una fuerte carga simbólica para el actual Papa, quien fue obispo de Chiclayo antes de ser elegido sucesor de Pedro.
La relación de León XIV con Perú es particularmente estrecha. El pontífice desarrolló durante dos décadas su tarea pastoral como misionero agustino en ese país y en 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, un vínculo que explica la relevancia de esta primera gira sudamericana.
Para cumplir con una agenda que incluirá zonas remotas de la Amazonia, el Gobierno peruano pondrá a disposición una flota de helicópteros. Según explicó Balcázar, el deseo del Papa es llegar a las comunidades más alejadas del norte y de la selva peruana.
La decisión de recorrer el interior profundo de Perú generó repercusiones inmediatas en la región y alimentó las expectativas sobre una eventual visita a la Argentina. La posibilidad es observada con especial atención debido a que el país nunca recibió oficialmente a Jorge Mario Bergoglio después de su elección como papa Francisco en marzo de 2013.
Durante sus doce años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio realizó más de cuarenta viajes internacionales y visitó numerosos países de América Latina, entre ellos Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá y México. Sin embargo, la Argentina quedó sistemáticamente fuera de sus itinerarios.
La ausencia de una visita papal al país de origen de Francisco dio lugar a múltiples interpretaciones. En diferentes oportunidades, el propio pontífice manifestó su deseo de regresar, aunque las tensiones políticas internas y las complejidades de la agenda internacional terminaron postergando una decisión que nunca llegó a concretarse.
La llegada de León XIV al trono de San Pedro abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica y también renovó las expectativas de la dirigencia argentina. Distintos sectores eclesiásticos consideran que una gira regional que incluya países vecinos podría transformarse en una oportunidad para concretar una visita histórica.
Por el momento, la Santa Sede solo confirmó el viaje a Perú. No obstante, la proximidad geográfica y la importancia de la Argentina dentro del catolicismo latinoamericano mantienen viva la expectativa de que el nuevo pontífice pueda incorporar al país en futuras giras pastorales.
Si finalmente se concretara, la visita de León XIV tendría un valor simbólico adicional: sería la primera vez desde la elección de Francisco en 2013 que un Papa pisa suelo argentino, cerrando una ausencia que marcó todo el pontificado del primer pontífice nacido en el país.