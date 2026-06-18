Volver | La Tecla Nacionales 18 de junio de 2026 GIRA SUDAMERICANA

León XIV vuelve a Perú y crece la expectativa por una visita a la Argentina

El Papa confirmó una gira por Perú para noviembre con escalas en Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco. El viaje reavivó las especulaciones sobre una futura visita a la Argentina, país que Jorge Bergoglio nunca recorrió como pontífice durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica.

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