Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2026 TOMEN NOTA

Cronograma de pagos del IPS: cuándo se abona el aguinaldo y los haberes de junio

El Instituto de Previsión Social (IPS) lanzó el cronograma de pagos correspondientes a los haberes del mes de junio y el medio aguinaldo. Los depósitos comenzarán el lunes 29 de junio.

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