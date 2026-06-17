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17 de junio de 2026
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Cronograma de pagos del IPS: cuándo se abona el aguinaldo y los haberes de junio

El Instituto de Previsión Social (IPS) lanzó el cronograma de pagos correspondientes a los haberes del mes de junio y el medio aguinaldo. Los depósitos comenzarán el lunes 29 de junio.

Cronograma de pagos del IPS: cuándo se abona el aguinaldo y los haberes de junio
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El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán el medio aguinaldo -SAC Proporcional- el lunes 29 de junio. 

Asimismo, los haberes correspondientes al mes de junio se abonarán, como es habitual, en dos jornadas de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Lunes 29 de junio

Pago de medio aguinaldo - SAC proporcional- 

Jubilaciones y pensiones contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

Pago de haberes de junio

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3; 

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

Martes 30 de junio

Pago de haberes de junio 

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026.
 

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