Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de junio de 2026

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por los cambios en sus DDJJ

EL diputado bonaerense de LLA, Francisco Adorni será citado a indagatoria por el fiscal Guillermo Marijuan. Según la investigación Adorni habría omitido datos relevantes en sus declaraciones juradas. Desde su entorno aseguran que fueron errores y que aún no fueron notificados

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