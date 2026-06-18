El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por los cambios en sus DDJJ
EL diputado bonaerense de LLA, Francisco Adorni será citado a indagatoria por el fiscal Guillermo Marijuan. Según la investigación Adorni habría omitido datos relevantes en sus declaraciones juradas. Desde su entorno aseguran que fueron errores y que aún no fueron notificados
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria del diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, acusado de presunta omisión maliciosa y falsedad en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según la investigación, Adorni habría omitido datos relevantes y falseado información en las presentaciones que realizó durante su paso por el Ministerio de Defensa y como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), entre 2024 y 2026. La causa también incluye sospechas de enriquecimiento ilícito.
La fiscalía destaca que Adorni cuenta con experiencia previa en el área de declaraciones juradas, ya que trabajó en temas relacionados en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, consideran que no podía desconocer las obligaciones de declarar con veracidad.
Adorni rectificó sus declaraciones juradas el mes pasado, tras el inicio de la causa, e incorporó $21 millones que atribuyó a una herencia, además de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros bienes que no había informado inicialmente. La pesquisa detectó más de diez rectificaciones posteriores al comienzo de la investigación, con ajustes en valores de inmuebles, dinero en efectivo y deudas.
En una de las presentaciones de 2024, declaró bienes por $43,7 millones y deudas por $130 millones. Al cierre de ese año, los bienes aumentaron a $71 millones y las deudas se redujeron significativamente. Los ajustes continuaron en declaraciones posteriores, incluyendo variaciones en el valor de un inmueble en City Bell.
El requerimiento de Marijuan fue presentado ante el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas. Se encuadra en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que omiten o falsean datos en sus declaraciones juradas.
Fuentes del entorno del diputado Adorni confiaron a La Tecla que "están a disposición de la Justicia desde el primer día" y que "no fueron notificados aún" respecto a la indagatoria.