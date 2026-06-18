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18 de junio de 2026
OTRA VEZ

Preocupación por Luis Miguel: aseguran que atravesó una delicada intervención médica

El estado de salud del cantante mexicano encendieron las alarmas entre sus seguidores. Según trascendió, habría sido sometido a una operación y permanece bajo control médico mientras evoluciona favorablemente

Preocupación por Luis Miguel: aseguran que atravesó una delicada intervención médica
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Luis Miguel volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que surgieran versiones que indican que habría sido internado tras someterse a una delicada intervención quirúrgica. La noticia generó preocupación entre sus fanáticos, que rápidamente comenzaron a seguir de cerca cualquier novedad sobre la salud del artista.
 

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, el cantante mexicano habría requerido atención médica especializada luego de presentar una complicación que derivó en una operación. Aunque los detalles sobre el procedimiento no fueron confirmados oficialmente, trascendió que la evolución del artista sería favorable.
 

El intérprete de éxitos como “La Incondicional” y “Ahora te puedes marchar” mantiene desde hace años un estricto hermetismo respecto de su vida privada y de cualquier cuestión relacionada con su salud. Por ese motivo, la falta de información oficial alimentó las especulaciones en torno a su estado actual.
 

Mientras tanto, seguidores de distintas partes del mundo expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. A la espera de una comunicación oficial de su entorno, el foco permanece puesto en la recuperación del artista y en la evolución de su cuadro médico.

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