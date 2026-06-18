Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de junio de 2026 CAMBIO DE DOMICILIO

La Justicia convalidó el traslado de la sede de la AFA a Pilar

La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Chiqui Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ).

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