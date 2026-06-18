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18 de junio de 2026
DRAMATICO

Cande Tinelli rompió el silencio y pidió respeto en medio de la polémica que involucra a su hermana

La hija de Marcelo Tinelli compartió un contundente mensaje en redes sociales luego de que trascendiera una denuncia por violencia de género que generó una fuerte repercusión mediática. Además, reflexionó sobre su presente personal y aseguró haber superado etapas difíciles de su vida.

Cande Tinelli rompió el silencio y pidió respeto en medio de la polémica que involucra a su hermana
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Cande Tinelli volvió a ser noticia tras publicar un fuerte descargo en sus redes sociales en medio de la controversia que rodea a su hermana Juana Tinelli. La influencer y cantante pidió respeto ante la exposición pública de la situación y cuestionó los comentarios que circularon en distintos ámbitos sobre su familia.
 

En un mensaje cargado de reflexión, Cande se mostró firme frente a las críticas y expresó su deseo de preservar la intimidad de sus seres queridos. Sus palabras llegaron en un contexto de gran repercusión mediática luego de conocerse detalles vinculados a una denuncia por violencia de género que involucra a personas cercanas a su entorno.
 

Además de referirse a la polémica, la hija de Marcelo Tinelli aprovechó la ocasión para hablar de su crecimiento personal. En una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, aseguró haber logrado superar distintos conflictos emocionales y afirmó sentirse en una etapa de mayor estabilidad y bienestar.
 

Las declaraciones de Cande generaron un amplio debate en redes sociales, donde miles de usuarios respaldaron su postura y destacaron la importancia de abordar estos temas con responsabilidad. Mientras tanto, la familia Tinelli atraviesa días de intensa exposición pública, con cada uno de sus integrantes intentando afrontar la situación de la manera más reservada posible.

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