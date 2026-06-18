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18 de junio de 2026
PREOCUPACION POR SU SALUD

Chiche Gelblung fue internado de urgencia y permanece bajo observación

El reconocido periodista y conductor debió ser trasladado a un centro médico tras sufrir una descompensación. Aunque se encuentra estable, su internación generó inquietud en el mundo de los medios y entre sus seguidores

Chiche Gelblung fue internado de urgencia y permanece bajo observación
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La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que fue internado de urgencia en las últimas horas. El periodista, una de las figuras más emblemáticas de los medios argentinos, debió recibir atención médica tras presentar una complicación que motivó su traslado a un centro asistencial.
 

Según se conoció, Gelblung permanece bajo observación médica mientras los profesionales realizan estudios y controles para determinar con precisión el origen de su cuadro. Aunque las primeras informaciones llevaron tranquilidad respecto de su estado general, la noticia despertó inquietud entre colegas, familiares y seguidores.
 

El conductor ya había atravesado distintos problemas de salud en el pasado, por lo que cada novedad relacionada con su estado físico suele generar una fuerte repercusión pública. En esta oportunidad, el entorno del periodista se mantiene atento a la evolución de su cuadro y espera los resultados de los estudios para definir los pasos a seguir.
 

Mientras tanto, numerosas muestras de apoyo y mensajes de aliento comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde colegas y admiradores expresaron su deseo de una pronta recuperación para una de las voces más reconocidas del periodismo argentino.

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