Shakira, en el centro de los rumores: fue vista junto a un reconocido actor mexicano

Shakira volvió a convertirse en noticia, esta vez por motivos que exceden a la música. La artista colombiana fue vista abandonando un exclusivo hotel de Los Ángeles junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, protagonista de la exitosa serie de Netflix “El abogado de Lincoln”, y las imágenes rápidamente alimentaron rumores de una posible relación sentimental.



Las fotografías difundidas en redes sociales muestran a ambos compartiendo un momento distendido a la salida del Sunset Tower Hotel. Sonrisas, miradas cómplices y una evidente cercanía marcaron el encuentro, que culminó cuando los dos subieron al mismo vehículo para retirarse del lugar.



La aparición pública llamó especialmente la atención porque días atrás Shakira había asegurado en una entrevista que sus prioridades actuales son sus hijos y su carrera artística, descartando por el momento la posibilidad de iniciar una nueva relación amorosa.



Mientras las especulaciones se multiplican en las redes, ni la cantante ni el actor realizaron declaraciones sobre el encuentro. Sin embargo, la repercusión fue inmediata y miles de seguidores celebraron la posibilidad de que la intérprete de “Dai Dai” esté comenzando una nueva etapa personal.



Manuel García-Rulfo, nacido en Guadalajara, México, alcanzó proyección internacional gracias a su trabajo en Hollywood y especialmente por su papel protagónico en “El abogado de Lincoln”. A lo largo de su carrera también participó en producciones como “Los siete magníficos”, “Jurassic World” y “Un vecino gruñón”.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Lo cierto es que la inesperada aparición de Shakira junto al actor mexicano se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo en las últimas horas.



