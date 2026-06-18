Demoras y cancelaciones en cinco ramales del Tren Roca por fallas eléctricas

El servicio del Tren Roca circula este jueves con demoras y cancelaciones en cinco ramales debido a problemas en la alimentación eléctrica de la estación Plaza Constitución.



Según informaron desde Trenes Argentinos, los ramales afectados son el Bosques-Q, que opera reducido entre las estaciones Bosques y Berazategui; el La Plata, reducido entre La Plata y Quilmes; y los ramales Alejandro Korn, Bosques-T y Ezeiza.



Las fallas en la terminal de Constitución impactan directamente en la operación de estos servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense.Además, otras líneas del Área Metropolitana también presentan inconvenientes.



En la línea Mitre, el ramal Villa Ballester-Zárate circula con demoras de aproximadamente 20 minutos por problemas operativos, mientras que en el Belgrano Sur se registran complicaciones similares, especialmente en los trenes que unen Buenos Aires con González Catán.



Los pasajeros son aconsejados a consultar el estado actualizado del servicio a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos antes de dirigirse a las estaciones, ya que hasta el momento no se informó un horario estimado de normalización.