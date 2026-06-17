17 de junio de 2026
AL BANQUILLO
Piden indagar a Espert en la causa por lavado de dinero
El exdiputado enfrenta la posibilidad de ser llamado a declarar en el expediente abierto por el dinero hallado en su casa y la posible vinculación con Fred Machado.
La causa contra José Luis Espert por presunto lavado de activos avanza y ahora el exdiputado y ex candidato libertario se enfrenta a la perspectiva de tener que declarar como acusado.
El fiscal federal que lleva adelante la investigación, Fernando Domínguez, pidió que Espert sea citado a prestar declaración indagatoria, para responder preguntas relacionadas con el presunto esquema ilegal para lavar dinero, y que vincularía al exlegislador con el empresario “Fred” Machado, condenado en los Estados Unidos por fraude y lavado de activos, aunque no por narcotráfico, delito que también se le achacó.
La pesquisa sigue la pista de una suma de 200.000 dólares hallada durante un allanamiento en la casa de Espert e indicios de que el exdiputado habría procurado lavar fondos enviados por Machado de distintas maneras.
Entre otras cosas, Machado financió la campaña presidencial de Espert, en 2019, y de allí provendría el pago de 200.000 dólares, aunque ambos habían firmado un contrato por un total de un millón.
El fiscal también pidió interrogar a su contador, Mariano Cosentino, y a los responsables de Varianza SA, una sociedad vinculada a Espert, de la que se sospecha que habría intervenido en la operación de lavado presentando documentación fraguada para justificar los movimientos de dinero.