Los intendentes coparon la comisión de Asuntos Municipales

LEGISLATURA
La Tecla
Redacción
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Tras la elección de autoridades, Valenzuela aseguró: “Estoy contento, después de 10 años como intendente el pueblo me puso acá en el senado por la Primera Sección y para traer un poco esa experiencia, trabajando con el resto de los senadores. Somos cinco exintendentes o intendentes en uso de licencia, y me parece que eso nos da un experiencia interesante para para volcar en proyectos. Como dije antes, por un lado, la frustración de ver que el Senado no está sesionando, que recién ahora se están conformando las comisiones, estamos a mitad de año. Me parece que los bonaerenses se merecen otra cosa”.
@dievalen fue elegido presidente de la comisión de Asuntos Municipales de @Senado_BA pic.twitter.com/SxUhZ6tsvU— Grupo La Tecla (@grupolatecla) June 17, 2026