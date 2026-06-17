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17 de junio de 2026
SENADO

Los intendentes coparon la comisión de Asuntos Municipales

Cinco ex mandatarios o en uso de licencia se integraron al grupo de trabajo conformado esta tarde. Lo preside el libertario Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quien propuso analizar proyectos para reformar la Ley Orgánica de los Municipios (LOM).

Los intendentes coparon la comisión de Asuntos MunicipalesLos intendentes coparon la comisión de Asuntos Municipales
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A pesar de que no ha sesionado ni una sola vez en lo que va del año, motivo de críticas de propios y extraños hacia la conducción de su presidenta, Verónica Magario, el Senado bonaerense sigue adelante con la conformación de sus comisiones de trabajo.

Así, este mediodía se puso en marcha la de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional, que será presidida por el libertario Diego Valenzuela, intendente de licencia de Tres de Febrero, electo por el voto casi unánime (se abstuvo la kirchnerista María Inés Laurini). El vicepresidente será Mario Ishii y Carlos Kikuchi el secretario.

El grupo estará conformado, además, por otros cuatro ex jefes comunales: Ishii (José C. Paz, de Fuerza Patria); Germán Lago (Alberti, del peronismo); Pablo Petrecca, titular del bloque PRO y alcalde de licencia de Junín y Jorge Paredi, peronista y ex mandamás de Mar Chiquita.

También forman parte el mencionado Kikuchi (Unión y Libertad); Emmanuel González Santalla, Diego Videla, Pedro Borgini y María Inés Laurini, todos de Fuerza Patria; Alex Campbell, del PRO, ex subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia en la gestión de María Eugenia Vidal; Analía Balaudo, de La Libertad Avanza, y María Emilia Subiza, del bloque Hechos.Tras la elección de autoridades, Valenzuela aseguró: “Estoy contento, después de 10 años como intendente el pueblo me puso acá en el senado por la Primera Sección y para traer un poco esa experiencia, trabajando con el resto de los senadores. Somos cinco exintendentes o intendentes en uso de licencia, y me parece que eso nos da un experiencia interesante para para volcar en proyectos. Como dije antes, por un lado, la frustración de ver que el Senado no está sesionando, que recién ahora se están conformando las comisiones, estamos a mitad de año. Me parece que los bonaerenses se merecen otra cosa”.

En cuanto a la tarea que se viene, el ex mandamás del Conurbano sostuvo que “debemos aprovechar que es un año no electoral para tener una comisión que no trabaje proyectos de declaración. Acá hay 96 proyectos vigentes en la comisión y 95 son de declaración, solo uno es proyecto de ley. No puede ser que en una provincia con 135 municipios, donde hacemos de todo, estemos con una normativa vieja, con situaciones que no se han considerado en términos de descentralización”.

Los intendentes coparon la comisión de Asuntos Municipales

En tal sentido, puntualizó que “la Ley Orgánica de los Municipios (LOM) es de otra época, un decreto ley, incluso, de la época dictatorial y emparchada, y donde la realidad está reñida con lo que plantea esa ley de lo que son los municipios. Los municipios son otra cosa ya, entonces debemos ponernos los pantalones largos y tratar de buscar consenso para ciertas reformas que son imprescindibles”. 
 

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