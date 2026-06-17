Volver | La Tecla Nacionales 17 de junio de 2026 GANAN TIEMPO

El gobierno logró patear para adelante la interpelación a Adorni

El Senado no sesionará mañana, sino el otro jueves. El jefe de gabinete iría a responder preguntas una semana después, el 2 de julio. ¿Estará en el gobierno para entonces?

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