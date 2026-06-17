17 de junio de 2026
GANAN TIEMPO
El gobierno logró patear para adelante la interpelación a Adorni
El Senado no sesionará mañana, sino el otro jueves. El jefe de gabinete iría a responder preguntas una semana después, el 2 de julio. ¿Estará en el gobierno para entonces?
El gobierno de Javier Milei logró posponer una semana la sesión del Congreso para interpelar al jefe de gabinete, Manuel Adorni, fuertemente cuestionado y envuelto en una investigación judicial por el crecimiento de su patrimonio en los últimos dos años.
El Senado de la Nación iba a sesionar mañana, con la perspectiva de interpelar al funcionario y además, tratar un pedido de moción de censura, destinado a removerlo del cargo.
Tras una negociación con el resto de los bloques, el oficialismo logró patear una semana más esa sesión, y la interpelación se realizaría el 2 de julio.
Pero para ese momento Adorni podría haber sido eyectado del gobierno libertario, o al menos es lo que se especula en La Libertad Avanza (LLA), a pesar de que Milei le brindó repetidamente su enérgico respaldo.
Ocurre que Adorni podría ser destituido el mismo día de la interpelación si los legisladores consideran que sus explicaciones no convencen. El jefe de los ministros ya presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero la versión que dio sobre el aumento súbito de su patrimonio (criptomonedas almacenadas en una “billetera fría” que había perdido) fue cuestionada desde todo el arco político.